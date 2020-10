Nachdem der Polizei am Vormittag des 29. Oktober bekannt geworden war, dass ein 87 Jahre alter Mann seit dem Vortag von seiner Wohnanschrift in Basdorf verschwunden sei und sich mutmaßlich in hilfloser Lage befinden würde, liefen sofort umfangreiche Suchmaßnahmen an.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Daran war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Letztlich konnte die Hubschrauberbesatzung den Gesuchten aber nur noch leblos in einem Waldgebiet zwischen Bernau und Basdorf ausmachen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter vor.