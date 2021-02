Am 08.02.2021, gegen 12:45 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. In der Börnicker Chaussee in Bernau waren kurz zuvor ein Radfahrer und ein VW Golf zusammengestoßen. Der 54-jährige Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Barnim, wie es zu dem Unfall hatte kommen können.