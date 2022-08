Es ist noch kein Jahr her, da suchten die Barnimer Linken in der Erich-Wünsch-Halle in Bernau nach dem eigenen Sinn. Die Bundestagswahl war krachend verloren gegangen, weil sich die Protagonisten auf Bundesebene in ideologischen Grabenkämpfen verloren hatten, die an der Lebenswirklichkeit vieler M...