Den berühmten letzten Warnschuss haben Wandlitzer Kommunalpolitiker von SPD, Linke und den Grünen am Montagvormittag abgegeben. Die Fraktionsspitzen unterschrieben eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister Oliver Borchert, die noch am gleichen Tag an den Barnimer Landrat Daniel Kurth...