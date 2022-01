Die TotalEnergies-Tankstelle in der Blumberger Chaussee in Bernau wurde überfallen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach betraten bereits am Freitag, 28. Januar, zwei maskierte Männer, gegen 21.30 Uhr, den Tankstellenshop. Sie bedrohten die Mitarbeiterin mit einer Waffe und zwangen sie, d...