Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 14-jähriger Junge in der Nacht zum Donnerstag (17. August) in der S-Bahn in Richtung Bernau ausgeraubt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei sollen vier andere Jugendliche die Täter gewesen sein.

Versuchter Raub in Eberswalde Jugendliche (16) wehrt sich und verletzt Polizisten Eberswalde Der schwere Raub ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag. Der 14-Jährige war gegen 0.50 Uhr in der S-Bahn Richtung Bernau unterwegs, als die vier Jugendlichen ihn mit einem Messer bedroht haben sollen. Sie nahmen ihrem Opfer unter anderem Bargeld ab.

Nachdem der 14-Jährige den Bahnhof in Bernau-Friedenstal verlassen hatte, informierte er die Polizei.

Fünf Tatverdächtige festgenommen

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Polizeibeamten fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die der Beschreibung des Täters entsprachen. Sie wurden kontrolliert und ihre Personalien aufgenommen. Bei einem der Jugendlichen fanden die Beamten im Hosenbein ein Einhandmesser, das sichergestellt wurde.

Ob es sich bei den Jugendlichen tatsächlich um die Tatverdächtigen handelt, wird die Kriminalpolizei nun prüfen.