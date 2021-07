Am 19. November 2020 war eine Sechzehnjährige mit dem Fahrrad zwischen Zepernick und Bernau auf einem unbefestigten Radweg parallel zur Elbestraße unterwegs. Sie wurde von einem unbekannten Mann angehalten und in akzentfreiem Deutsch angesprochen. Er packte sie am Arm, drückte sie gegen einen Zaun und verlangte, dass sie Wertgegenstände herausgeben solle.

Ein weiteres Treffen

Da sie nichts bei sich hatte, verlangte der Unbekannte, dass sie am 23. November wieder hier erscheinen solle und ihm 250 Euro übergeben solle. Da sie keinen anderen Ausweg sah, übergab sie am 23. November die Summe. An beiden Tagen entfernte sich der unbekannte Mann in Richtung S- Bahnhof Zepernick.

Dieser Mann soll eine Sechzehnjährige zwischen Zepernick und Bernau ausgeraubt haben. (Phantombild)

© Foto: Polizeidirektion Ost

Er war zwischen 20 und 30 Jahre alt und ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er trug schwarze Kleidung und dunkle Haare, die an den Seiten sehr kurz rasiert waren.