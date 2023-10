Nicht nur im Basketball, Ju-Jutsu oder im Formationstanz machen Bernauer Sportler weltweit auf sich aufmerksam. Auch in der Welt des Pferdesports ist der Name Bernau inzwischen bekannt. Dafür sorgt der Reitverein Integration Bernau mit seinen Voltigierern. Deren Bilanz kann sich in diesem Jahr erneut sehen lassen. Bei allen nationalen und internationalen Turnieren konnten die Bernau in dieser Saison wieder abräumen. Im kommenden Jahr wollen die Bernauer dann ganz oben an die Weltspitze.

Voltigierer reiten nicht, sie turnen auf einem galoppierenden Pferd. Gefragt sind hier also neben Artistik, Kraft und Ausdauer vor allem auch gutes Gleichgewichtsgefühl und eine gehörige Portion Mut, die zum Teil schwersten Übungen auf einem sich schnell bewegenden Pferd in beträchtlicher Höhe ausführen zu können.

Voltigieren in Bernau: Vereinsmitglieder erreichen Platz eins der Weltrangliste

Physiotherapeutin Diana Harwardt (22) und Chemie-Student Peter Künne (23) tun das im Doppel, dem sogenannten Pas de Deux, das als die Königsdisziplin des Voltigierens gilt. Hier sind die Bernauer derzeit das beste Team der Welt – mit ihren Erfolgen in diesem Jahr konnten sie Platz eins der Weltrangliste erobern.

Das von Andrea Harwardt trainierte Team sicherte sich mit Longenführer Hendrik Falk und Pferd Sir Laulau so einige Medaillen. 2022 war das Duo bereits Vize-Weltmeister. In dieser Saison folgte der Titel Vize-Europameister im schwedischen Lund, wo die beiden lediglich einem österreichischen Paar den Vortritt lassen mussten.

Deutscher Meistertitel und Auszeichnung für „Lausi“

Zum Abschluss der Saison konnten sich Diana Harwardt und Peter Künne, die fünfmal pro Woche gemeinsam trainieren, noch den Sieg bei der Deutschen Meisterschaft sowie den Landesmeistertitel sichern. Ihr Pferd Sir Laulau, von allen nur „Lausi“ genannt, wurde „Pferd des Jahres“ und gewann mit seinem Longenführer Hendrik Falk fast alle Bestnoten bei den Championaten der Saison, wofür Falk mit dem Goldenen Longierabzeichen offiziell geehrt wurde.

Für das Erfolgsduo wird es nach einer kurzen Verschnaufpause nun mit dem Wintertraining weitergehen. Denn im nächsten Jahr wollen die Bernauer nach ganz oben und den Weltmeistertitel anpeilen.

Schwerer Sturz verhindert Angriff auf WM-Gold

Nicht so gut lief es für das Junior Pas de Deux, bestehend aus dem Ladeburger Finn Gallrein und seiner Partnerin Frances Moldenhauer aus Sachsen-Anhalt. Beide siegten 2022 in vielen internationalen Prüfungen und wurden Vize-Europameister. In diesem Jahr waren sie heiße Anwärter auf den Titel des Junioren-Weltmeisters.

Sie mussten nach einer Verletzung den Traum vom WM-Gold begraben: Frances Moldenhauer und Finn Gallrein, das Junior-Doppel des RV Integration

In Durchgang eins des ersten Qualifikationsturniers in den Niederlanden unterstrichen die beiden 17-Jährigen ihren Top-Trainingszustand mit einer satten Führung vor der internationalen Konkurrenz. Doch noch vor dem zweiten Durchgang verletzte sich Frances Moldenhauer bei einem Salto vom Pferd so schwer am Knie, dass für das Duo die Saison frühzeitig beendet war.

Neue Talente legten einen rasanten Start hin

Doch der Reitverein Integration bewies auch in diesem Jahr, dass er es immer wieder schafft, aus talentierten Kindern hervorragende Leistungssportler zu machen. Greta Liebig aus Bernau und Felix Wöhe aus Eberswalde legten auf dem Pferd Longinus an der Longe von Trainerin Andrea Harwardt einen fulminanten Start hin. Die beiden Nachwuchstalente wurden Deutscher Vizemeister, Nordostdeutscher Meister und Landesmeister im Doppel bei den Junioren.

Ihnen steht die Zukunft offen und sie werden sicher gemeinsam mit dem Seniordoppel dafür sorgen, dass der Name Bernau in der Pferdesportszene auch weiterhin als absolute Kaderschmiede bekannt sein wird.

Von Therapiepferd zum Leistungssportler

Der Reitverein Integration bietet aber nicht nur dem Spitzensport einen Platz. Er beherbergt auf dem Gelände an der Panke 20 Pferde. Wöchentlich werden hier Kinder und Jugendliche im Voltigieren und Reiten geschult. Dazu kommen bis zu 100 Menschen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung, die integriert und betreut werden. Dass die Teammitglieder und die Pferde als Therapiepferde, aber auch im Spitzensport eingesetzt werden, ist die Besonderheit des Vereins, der momentan der erfolgreichste Verein der neuen Bundesländer ist.