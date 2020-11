Die letzte Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes erfolgte ab dem Januar 2019. Das Ziel war es damals, die Hilfsfristen in der Notfallrettung einzuhalten und die Anzahl der Krankentransporte zu bewältigen.

Im vergangenen Jahr wurde nun die Messung der Hilfsfristen im Land Brandenburg vereinheitlicht. Zugleich stiegen - schließlich nahmen auch die Bevölkerungszahlen zu - die Einsatzzahlen. Eine erneute Überprüfung des Bereichsplanes wurde erforderlich. Diese erfolgte durch ein Beratungsunternehmen aus Ettlingen, das Empfehlungen gab. Dazu bedarf es, so hieß es im kreislichen Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales, einer sorgfältigen Planung hinsichtlich möglicher Veränderungen des Rettungswachennetzes, der Ausschreibung von Rettungsmitteln sowie der Gewinnung von Personal.

Die Wache in Zepernick wird nach Schwanebeck verlegt

Die inzwischen 4. Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes beinhaltet aber auch Maßnahmen, die kurzfristig bereits zum 1. Januar 2021 umgesetzt werden können. So wird die Rettungswache Zepernick - sie war übergangsweise an der dortigen Feuerwache untergebracht - nach Schwanebeck verlegt. „Darüber hinaus werden wir den Standort stärken“, kündigte Ordnungsamtsleiterin Ilka Zerche-Roch an. Danach werden dort künftig zwei Rettungstransportwagen (RTW) stationiert und zwar für 24 Stunden an allen Tagen. Bisher stand dort nur ein Fahrzeug zur Verfügung und das auch nur für zwölf Stunden. „Ein RTW wird dabei Einsätze in Richtung Bernau fahren, der andere im Bereich Ahrensfelde“, so die Ordnungsamtsleiterin.

Diese Veränderungen haben allerdings Auswirkungen auf die Rettungswache Seefeld. Dort befinden sich noch zwei RTW, ein Fahrzeug wird nun abgezogen. Das andere verbleibt dort an allen Tagen für zwölf Stunden. Auf der Bundesstraße 158, an der Seefeld liegt, kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Finowfurt wird Rettungswachen-Bereich

Darüber hinaus wird der Landkreis Barnim als Träger des Rettungsdienstes eine neue Wache in Finowfurt einrichten. Zur Stärkung des zentralen Bereichs des Landkreises wird dort ein RTW an allen Tagen rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Damit verbunden ist auch die neue Ausweisung eines Rettungswachenbereichs Finowfurt. Damit ändern sich gleichzeitig die Versorgungsbereiche der umliegenden Wachen.

In der Vorlage wird darauf verwiesen, dass sich aus der Veränderung der Vorhaltezeiten und der Erfüllung gesetzlicher und tariflicher Bestimmungen die erforderlichen Planstellen ergeben. Zahlen werden nicht genannt, dies sei Teil der Erfüllung durch den Leistungserbringer, hieß es.

Die Rettungswachen- und Notarztbereiche werden künftig nicht mehr flächenmäßig beschrieben. Vielmehr erfolgt eine Zuordnung von Orten, Ortsteilen, Ansiedlungen und Autobahnabschnitten zu den Bereichen. So ist beispielsweise die Rettungswache in Basdorf für zwei Gebiete der Stadt Bernau (Liepnitz und Waldsiedlung) sowie für insgesamt 19 Gebiete der Gemeinde Wandlitz (von Annenhof über die Heyert-Siedlung bis Waldheim) zuständig.

Auf dem Gebiet des Landkreises Barnim werden zum 1. Januar insgesamt zwölf Rettungswachenbereiche gebildet. Das sind Basdorf, Bernau, Biesenthal, Eberswalde-Ost, Eberswalde-West, Finowfurt, Joachimsthal, Parstein, Sandkrug, Schwanebeck, Seefeld und Zerpenschleuse. Es kommen zwei Notarztstandorte in Eberswalde und Bernau hinzu. Diese sind rund um die Uhr an allen 365 Tagen im Jahr mit je einem Notarzteinsatzfahrzeug besetzt. Dies gilt auch für die Rettungstransportwagen. In Bernau und Eberswalde stehen darüber hinaus noch insgesamt fünf Krankentransportwagen - allerdings nicht immer rund um die Uhr.

Umsetzung der Maßnahmen finanzieren die Krankenkassen

Zur Finanzierung der umzusetzenden Maßnahmen wurden in der Vorlage für den Ausschuss keine Angaben gemacht. Die Kosten werden durch die Krankenkassen anerkannt und refinanziert, hieß es. Die Mitglieder des Gremiums, das wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen in Form einer Videokonferenz tagte, stimmte dem Papier einstimmig zu. Das letzte Wort haben die Kreistagsabgeordneten in ihrer Sitzung am 2. Dezember.