Der Rohbau steht: Sechs Monate nach dem Baubeginn ist am Mittwoch im künftigen Parkhaus am S-Bahnhof Bernau-Friedenstal Richtfest gefeiert worden. Trotz der Probleme am Baustoffmarkt liegen die Bauarbeiten zurzeit im Plan, sagte Bürgermeister André Stahl (Linke) am Nachmittag bei der Zeremonie.

