An wen muss ich mich wenden, wenn ich Geflüchteten aus der Ukraine privat Zimmer oder Wohnungen zur Verfügung stelle? Wo bekomme ich Hilfe? Gibt es finanzielle Unterstützung? Viele Fragen stellen sich die Menschen, die in der Krisensituation schnell geholfen haben und ihre Türen für Menschen aus der Ukraine geöffnet haben. Für sie ist eine Veranstaltung gedacht, zu der die Stadt Bernau am Montag einlädt.