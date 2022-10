Schon wieder ist am Freitagmorgen, 14. Oktober, der S-Bahn-Verkehr zwischen Bernau und Berlin unterbrochen worden. Es war bereits das dritte Mal in dieser Woche.

Wie die S-Bahn Berlin GmbH auf Twitter informierte, hat ein Stromausfall die Strecke zwischen Bernau und Zepernick lahmgelegt. Wann das Problem behoben wird, ist allerdings unklar. In der VBB-Fahrplan-App wurden die S-Bahn-Verbindungen zwischen beiden Bahnhöfen bis 9 Uhr gestrichen. Als Alternative wurden zunächst die BBG-Buslinien 868 und 900 empfohlen. Inzwischen hat die S-Bahn einen Ersatzverkehr eingerichtet. Die Busse halten am Bahnhof Bernau vor der Post, in Friedenstal an der Zepernicker Chaussee in Höhe Lenastraße sowie am Amtshaus in Zepernick.