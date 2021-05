Kalt ist es am Freitagnachmittag in Ruhlsdorf. Sieben Grad Celsius zeigt die Quecksilbersäule für die Luft an. Das Wasser im Ruhlesee ist ungefähr genauso kalt. Trotzdem laufen die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung an der Wake&Camp-Wasserskianlage auf Hochtouren. Ab diesem Sonnabend, 8. Ma...