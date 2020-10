Die 64-jährige Eveline wohnt „in einem schönen Haus mit Garten in Wandlitz, Ortsteil Basdorf“, schreibt sie. „Als Technische Zeichnerin und später als Abrechnungstechnikerin war ich fast 40 Jahre in derselben Tiefbaufirma tätig und genieße nun das Rentnerleben.“

Neben der Gartenarbeit gehört das Fotografieren zu ihren Hobbys, besonders auf Reisen in die Karibik, wo sie mit ihrem Mann regelmäßig unterwegs ist. Aber auch Blumen, Pflanzen und Tiere sind ihre bevorzugten Fotomotive.

Zudem tragen „Spaziergänge mit unseren zwei kleinen Yorkies zur Entspannung bei. Gerne sitze ich auch am Laptop und tippe in sozialen Netzwerken auf dem Tablet herum.“ An langen Wintertagen puzzelt sie gern.