Das Strandbad Wukensee in Biesenthal oder auch das Freibad Hoppegarten haben es getan - nun zieht auch Wandlitz nach. Für Kinder und Jugendliche bleibt in der Zeit der Sommerferien der Eintritt ins Strandbad Wandlitzsee kostenfrei. Damit soll der Nachwuchs ein wenig für die Entbehrungen in der Cor...