Es sei eine sehr unangenehme Lage, in der sich seine Mutter derzeit befinde, sagt Oliver Niedermeier. Die 81-Jährige wohnte im Awo-Seniorenheim am Weinberg in Bernau und gehörte zu den Bewohnern, die ausziehen mussten. Im neuen Heim ist sie nun mit der Miete im Rückstand. Schuld, so der Sohn, sei...