Der erste Facebook-Post in der „Wir in Wandlitz“-Gruppe lässt an Klarheit nichts vermissen: An der Kino-Kreuzung in Basdorf sei ein Mädchen belästigt worden. „Das Mädchen wurde sexuell genötigt!“, steht dort wörtlich. Es folgt die Beschreibung des Mannes, dem die Tat vorgeworfen wird. ...