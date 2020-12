Gemeinsames Singen ist in Corona-Zeiten nur schwer möglich. Aerosole und Tröpfchen verbieten das eigentlich. Das böse Stichwort lautet in diesem Fall: Ansteckungsgefahr. Doch genau aus dieser Not hat der Blumberger Hobby-Musiker Georg Baumgärtner eine Tugend gemacht – und kurzerhand den „Onl...