Zuletzt war das Projekt am Widerstand der Einwohner und einem Patt in der Gemeindevertretung von Sydower Fließ gescheitert. Ihre Pläne für einen riesigen Solarpark in Tempelfelde haben die Energieunternehmen Notus und Boreas deshalb aber nicht zu den Akten gelegt. Im Gegenteil: Sie kommen wieder...