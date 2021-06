Auch am Wochenende soll es wieder brütend heiß werden. Da ist jede Möglichkeit, sich abkühlen zu können, willkommen. Das soll ab Sonnabend, 19. Juni, nun auch in der Plansche in Bernau wieder möglich sein.

Wasserspielplatz war wegen Corona und Reperaturen geschlossen

Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, öffnet der Wasserspielplatz, An der Plansche 7, am Sonnabend um 11 Uhr zum ersten Mal in diesem Jahr wieder. Bislang war die Anlage wegen der Corona-Pandemie und nötiger Reparaturen noch geschlossen.

Öffnungszeiten im Sommer immer von Dienstag bis Sonntag

Geöffnet ist die Plansche im Sommer dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt, Kinder bis 14 Jahre zahlen einen Euro. Jugendliche ab 15 Jahren sind mit zwei Euro dabei. Für Familien mit zwei Erwachsenen und bis zu zwei Kindern kostet der Eintritt drei und für Sozialpassinhaber einen Euro.