Die Autowaschaktion zur Unterstützung der an Leukämie erkrankten 13-jährigen Felicitas Hänel aus Panketal ist in vollem Gange. Die ersten Autos kamen direkt zum Start der Spendenveranstaltung um 9 Uhr zur HEM-Tankstelle in Schwanebeck an der B2.

„Es ist eine super Aktion – und praktisch dazu. Da wollten wir unbedingt mitmachen“, sagte Familie Jacob aus Schwanebeck, die gleich mit zwei Autos vorfuhr.

Lehrer und Eltern waschen Autos

Initiiert hat die Aktion, die noch bis 16 Uhr läuft, die Tante von „Feli“ – unter Mithilfe von Lehrern der Schwanebecker Grund- und Oberschule sowie zahlreicher Eltern. Auch die Freiwillige Feuerwehr Schwanebeck ist vor Ort und packt an. Das Geld, das bei der Autowaschaktion gesammelt wird, soll Felicitas, die an einer speziellen Form von Blutkrebs leidet, für ihre Therapie zu Gute kommen.

Feli hat mit der Spezialtherapie begonnen

„Sie hat genau heute mit der Therapie begonnen“, berichtet Klassenlehrerein Anke Krüger am Rande der Aktion. Dazu müsse die Schülerin ein Medikament einnehmen, das gerade erst zugelassen wurde, so Krüger, von der Krankenkasse aber noch nicht bezahlt werde. Die gesamte Therapie kostet mehrere zehntausend Euro.

Nötig ist die Behandlung mit dem Spezial-Medikament deshalb, um Feli bereit zu machen für eine Knochenmarktransplantation. Sie kämpft gegen eine sehr schwere Form der Leukämie. Die Chemotherapie, die direkt im Anschluss an die Diagnose im Frühjahr eingeleitet wurde, hatte nicht den erhofften Erfolg gebracht.

Spendenkonten bei Sparkasse und im Internet

Parallel zur Autowaschaktion wird auch auf anderer Ebene weiter für Feli gesammelt. Inzwischen gibt es ein Spendenkonto bei der Sparkasse Barnim (Daten: siehe unten). Wer die Familie finanziell unterstützen will, kann dies zudem über die Spendenkampagne auf der Onlineplattform GoFundMe machen unter www.gofundme.com/f/felisollleben . Hier sind zur Unterstützung bereits mehr als 115.000 Euro zusammengekommen.

Die Daten für das Spendenkonto bei der Sparkasse Barnim lauten: Kontoinhaberin Felicitas Hänel, IBAN: DE74 1705 2000 1110 5472 81, BIC: WELADED1GZE