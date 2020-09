Felicitas, kurz Feli, aus Schwanebeck ist an einer sehr schweren Form der Leukämie erkrankt. Die 13-Jährige benötigt eine teure Spezialbehandlung , bevor sie bereit ist für eine Knochenmarktransplantation. Auch das Zuhause des Mädchens muss umgestaltet werden. Wer Feli und ihre Familie auf dem schwierigen Weg finanziell unterstützen möchte, kann das über ein Konto bei der Sparkasse Barnim oder über die Internetseite www.gofundme.com/f/felisollleben tun.

Am Samstag findet in der Zeit von 9 bis 16 Uhr zudem eine Autowaschaktion an der Tankstelle in Schwanebeck statt. Daran beteiligen sich neben Eltern auch Lehrer der Schwanebecker Grund- und Oberschule.

Kontoinhaberin Felicitas Hänel, IBAN: DE74 1705 2000 1110 5472 81, BIC: WELADED1GZE