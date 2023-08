In Bernau ist die nächste Baustelle eingerichtet worden. Seit Donnerstag, 17. August, sind Bauarbeiter auf der Kreuzung Börnicker Chaussee/Alberichstraße/Gernotstraße zu Gange, um die Asphaltschicht zu erneuern. Aus diesem Grund musste der Bereich voll gesperrt werden – was einige Einschränkungen für den fließenden Verkehr in der Stadt mit sich bringt. Auch im Busverkehr müssen sich Bernauer und Bernauerinnen auf Behinderungen einstellen.

Die Bauarbeiten finden im Zuge der Sanierung der L30 (Börnicker Chaussee) zwischen Ortseingang Börnicke und der Alberichstraße statt. Seit dem 31. Juli ist dieser Abschnitt komplett gesperrt. Lediglich die Fußwege sind für Fußgänger und Radfahrer nutzbar. Für Autofahrer wurde eine Umleitung über die L200, die L31 Richtung Blumberg und den Börnicker Landweg eingerichtet. Die eingangs genannte Kreuzung war von der Sperrung bislang nicht betroffen – das hat sich geändert.

Bauarbeiten an der L30 in Bernau verlaufen nach Plan

Laut Marek Breternitz, dem Leiter der Straßenmeisterei Biesenthal, wurden die erforderlichen Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich so optimiert und abgestimmt, dass der Verkehr bereits am Sonnabendnachmittag (19. August) wieder rollen kann. Auch die übrigen Arbeiten an der L30 verlaufen nach Plan: „Nach jetzigem Stand werden sie spätestens am Sonnabend, 26. August, beendet. Dann können die Verkehrseinschränkungen aufgehoben werden.“

Zunächst bedeutet die Sperrung der Kreuzung aber erst einmal eine Einschränkung im Verkehr . Von dieser ist unter anderem auch die Stadtbuslinie 868 betroffen. „Seit Donnerstag bis einschließlich Sonnabend können die Busse Bernau-Süd nicht anfahren, die Linien enden am Bahnhof Bernau“, erklärt Breternitz. Entsprechende Fahrgastinformationen hätte die Barnimer Busgesellschaft (BBG) bereits veröffentlicht.

Eingeschränkte Zu- und Ausfahrt nach Bernau-Süd

Vorab informiert über die Bauarbeiten wurden zudem die Anlieger im Baubereich, teilt der Leiter der Straßenmeisterei mit. „Sie wurden gebeten, ihre Fahrzeuge im genannten Zeitraum außerhalb des Baubereiches abzustellen“, sagt Breternitz, der auch Alternativ-Wege nach Bernau-Süd kennt: „Wer dorthin fahren möchte, kann dazu den Breiten Wiesenweg nutzen. Die Ausfahrt aus dem Wohngebiet ist aktuell nur über den Venusbogen möglich.“