Ein bisschen fit gehalten hat sie sich in Zeiten des Lockdowns schon. „Aber das ist überhaupt kein Ersatz für das Sportstudio“, sagt Gaby Bonitz, die zu den ersten gehörte, die am Dienstag nach der Öffnung ins Sportforum Bernau kamen. Kraft und Ausdauer trainiert die 56-Jährige, die in ihre...