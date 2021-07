In den Büros der Stadtwerke Bernau messen Sensoren seit einigen Wochen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und den CO2-Gehalt in der Luft. Werden Grenzwerte überschritten, wird das auf einem Bildschirm – im Fachjargon Dashboard genannt – angezeigt. Automatisch geht dann eine E-Mail an den...