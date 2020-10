Die in der Vergangenheit oft diskutierte Sanierung des Lanker Weges in Wandlitz wird möglicherweise zum Jahresanfang 2021 umgesetzt. In Rede stehen mit diesem Vorhaben acht Wochen Vollsperrung des Lanker Weges, um die nötige Baufreiheit für das Projekt zu garantieren. Bauziel ist eine sechs Meter...