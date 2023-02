„Wuff. Wuff. Wuff. So laut. Ohrenbetäubend“. Rainer Papke versucht das Geräusch zu imitieren, das ihn und seine Familie seit mittlerweile vier Jahren fast jede Nacht um den Schlaf bringt. Papkes sind verzweifelt, überlegen sogar schon, ihr Haus aufzugeben. „Ich will einfach nur noch weit we...