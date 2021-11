Ein Schäferhund ist am Montagmorgen vom heimischen Grundstück in Panketal ausgebüxt und hat in der Folge mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Das teilte die Polizei mit. Demnach sei der Hund gegen 6 Uhr über die Bucher Chaussee gerannt und dabei mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Das Auto war...