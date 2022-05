Kaum wird das Wetter schöner, laufen die Touristen-Hotspots in Bernau und Umgebung am Wochenenden fast über. Beim Liepnitzsee schlagen Naturschützer seit Jahren Alarm, dass das Gebiet den Besucherdruck nur noch schwer verkraftet. Ähnlich ist es in der Schönower Heide. Für die fällten die Bern...