Die Bernauer Stadtbibliothek bleibt ab Montag, 3. Mai, für voraussichtlich zwei Wochen geschlossen. Grund hierfür sind die fortschreitenden Baumaßnahmen im Außenbereich des Kulturhofes, von denen auch der Zugang zur Bibliothek betroffen sein wird.

Alle Nutzer der Stadtbibliothek können weiterhin telefonisch unter (03338) 76 35 20 oder per E-Mail an stadtbibliothek@bernau-bei-berlin.de Medien bestellen sowie Termine zur Abholung vereinbaren. „Außerdem können Sie sich gern im Online-Katalog orientieren“, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Ausgabe der Medien erfolge während dieser Zeit an der Giebelseite des Bibliothekgebäudes.