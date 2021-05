Die neu gepflanzten Bäume in Ahrensfelde erhielten zuletzt ganz besondere Aufmerksamkeit: Mitglieder der Jugendinitiative „Happy Forest“ weihten diese mit Vertretern der Gemeinde, der Ahrensfelder Jugendarbeit und des Regionalparks Barnimer Feldmark auf dem Gelände des Blumberger Jugendclubs ein. Das teilte der Regionalpark mit.

Landkreis finanziell an Aktion beteiligt

Erst kürzlich wurden an den Jugendclubs in Ahrensfelde, Lindenberg und Blumberg insgesamt fünf Bäume in den Boden gebracht. Diese sollen in Zukunft durch Jugendliche gepflegt werden. Unterstützt wird die Aktion durch die Initiative „Ahrensfelde summt!“, deren Ziel es ist, unter Beteiligung lokaler Akteure ein bienen- und insektenfreundliches Ahrensfelde zu schaffen. Auch der Landkreis beteiligt sich finanziell daran.

„Die Baumpflanzungen hier in Blumberg sind ein erster Schritt zu mehr Aufforstung in Ahrensfelde“, freut sich Oskar Braatz von der Initiative „Happy Forest“. Die drei frisch gepflanzten Traubeneichen in Blumberg werden künftig durch Jugendliche aus den Ahrensfelder Jugendclubs mit Wasser versorgt. Sogenannte Gießsäcke wurden mit dem Logo der Initiative „Ahrensfelde summt!“ versehen und an den Bäumen befestigt. „Die Gießsäcke geben das Wasser tröpfchenweise in das Erdreich ab, sodass den Bäumen genug Zeit bleibt das Wasser aufzunehmen, bevor es versickert. Das ist wichtig, denn die Bäume brauchen jeden Tropfen um über die trockenen Sommer zu kommen“ weiß Oskar Braatz zu berichten.

Bienen profitieren von Baumpflanzungen

„Auch die neu gepflanzte Traubeneiche am Jugendclub in Ahrensfelde und der Walnussbaum am Jugendclub im Ortsteil Lindenberg sollen künftig so wassersparend versorgt werden und im Gegenzug Schatten spenden“, erklärt Nelson Schulz, Jugendförderer der Jugendarbeit Ahrensfelde. Die Bienen haben ebenfalls etwas von den Bäumen. In der Blütezeit ist deren Blütenstaub eine wertvolle Nahrungsquelle für diese.

Wilfried Gehrke, Bürgermeister der Gemeinde Ahrensfelde, dankte den Anwesenden. „Durch die Zusammenarbeit zwischen den Jugendlichen, den Verwaltungs- und Regionalparkmitarbeitern sowie der Jugendarbeit wurde mit den Baumpflanzungen ein wichtiger Beitrag zum Schutz des Klimas und der Biologischen Vielfalt geleistet.“

„Region kann noch bienenfreundlicher werden“

Torsten Jeran, Vorsitzender des Regionalparkvereins, unterstreicht den Kooperationsgedanken und lädt zur Unterstützung der Initiative ein. „Es gibt noch viele Stellen, an denen unsere Region gemeinsam bienenfreundlicher gestaltet werden kann. Alle können dazu einen Beitrag leisten. Ob Blumentopf auf dem Balkon, Bienenweide im Garten oder Insektenhotel vor der Hauswand – Vieles ist möglich.“