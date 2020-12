Am Donnerstagnachmittag ist in Basdorf ein Unfall in der Prenzlauer Straße passiert.

Scheibe eines Friseursalons eingeschlagen

Gegen 17:20 Uhr prallte eine Autofahrerin mit ihrem Skoda direkt gegen einen Friseursalon in der Prenzlauer Sraße in Basdorf. Dabei ging das Schaufenster zu Bruch. Am Pkw entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.