Eine 68-jährige Autofahrerin und ein 43 Jahre alter Lasterfahrer sind bei einem Unfall bei Wandlitz (Landkreis Barnim) verletzt worden. Die 68-Jährige sei mit ihrem Auto aus bisher ungeklärter Ursache am Dienstag auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei frontal in einen Lastwagen gefahren. Sowohl der Lasterfahrer als auch die Autofahrerin mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.