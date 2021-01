Bei einem Verkehrsunfall in Eiche wurde ein Fußgänger verletzt.

Ein 29-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Honda war am Samstag gegen 14:00 Uhr auf dem Gelände des Kaufparks in Eiche unterwegs. Dabei übersah er einen 54-jährigen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde vom Auto erfasst und stürzte zu Boden, er wurde mit leichten Rückenverletzungen in ein Berliner Krankenhaus verbracht.