Der Unfall ereignete sich am Sonnabendnachmittag und wurde am Sonntagnachmittag von der Polizei vermeldet. Demnach, so die Vermutung der Beamten, befand sich die Fahrerin in einer Art psychischer Ausnahmesituation.

Die Frau kam aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und l...