Bei einem Unfall in Bernau ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Am Samstag, 16. April, gegen 15.15 Uhr kam es auf der Schönower Chaussee zur Kollision zwischen einem Pkw Hyundai und einem Motorrad BMW. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die Pkw-Fahrerin die Vorfahrt des Motorradfahrers.

Der 38-Jährige Fahrer des Motorrades wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus nach Berlin zur medizinischen Behandlung gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und band austretende Flüssigkeiten ab. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.