Direkt an der Landesgrenze zu Berlin hat es am Donnerstagnachmittag (20. Juli) einen Unfall gegeben. Den bisherigen Informationen zufolge sind auf der Landsberger Chaussee im Ahrensfelder Ortsteil Eiche vier Fahrzeuge kollidiert. Durch die Arbeiten der Feuerwehr und der Unfallaufnahme musste die Straße in Richtung Berliner Innenstadt komplett gesperrt werden.

Durch die Sperrung kommt es derzeit rund um die Landsberger Chaussee zu Stau. Sowohl in Ahrensfelde, Hönow als auch im angrenzenden Berlin müssen Autofahrer und Pendler momentan viel Geduld mitbringen.

Rettungsdienst behandelt sieben verletzte Personen

Zu dem Unfall war es nach Angaben der Feuerwehr gegen 15.10 Uhr gekommen. Laut einem Sprecher der Polizei waren bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge insgesamt sieben Personen verletzt worden. Die Menschen sind vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt worden. Die Feuerwehr löste deshalb „MANV“ - den Massenanfall von Verletzten - als Stichwort aus. Zur Unfallursache ist bislang noch nichts bekannt.

Stau und Sperrungen in Richtung Berlin

Die Fahrbahn der Landsberger Chaussee ist etwa gegen 17.50 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Zunächst jedoch nur auf einer der beiden Fahrspuren. Durch die rund zweistündige Vollsperrung kam es zu erheblichen Staus in den umliegenden Straßen und Wohnvierteln. Auch jetzt müssen Autofahrer noch viel Geduld mitbringen.