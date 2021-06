Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der B158 in Blumberg. Ein Pkw war dort in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. In der Folge bildeten sich lange Staus auf der B158.

Den bisherigen Angaben zufolge sollen gegen 14.35 Uhr ein Vol...