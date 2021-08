Auf der Bundesstraße 2 hielt in der Nacht zum Sonntag, am 8. August gegen 2.40 Uhr, die Polizei einen Pkw Smart zur Kontrolle an. Davor fuhr der Smartfahrer zweimal gegen den Funkstreifenwagen bei den Bemühungen der Polizei, den Pkw zu stoppen. Die Überprüfung des Fahrers ergab, dass der 40-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine Fahrerlaubnis besitzt. Der PKW Smart war nicht mehr für den öffentlichen Verkehr zugelassen und es befanden sich Kennzeichentafeln eines PKW Mercedes daran.

Drogen und falsche Kennzeichentafeln gesichert

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest, stellte den PKW und die darin aufgefundenen Betäubungsmittel sicher. Außerdem lagen im PKW noch weitere Kennzeichentafeln sowie zwei Feinwaagen. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Handelns mit Betäubungsmitteln.