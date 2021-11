Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen anderthalb Jahren auch den Unternehmen im Land zugesetzt. Geschäfte und Restaurants blieben monatelang geschlossen, Lieferketten wurden unterbrochen. Die Kämmerer in vielen Rathäusern gingen deshalb schon im Frühjahr 2020 in Hab-Acht-Stellung. Sie fürc...