Die fünfte Jahreszeit beginnt am Donnerstag – am 11. November wird traditionell die Karnevals-Saison eingeläutet. Üblicherweise passiert das in vielen Gemeinden und Städten mit der Rathausstürmung, an deren Ende der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin den Stadtschlüssel an die Karnevali...