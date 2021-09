Die Polizei in Bernau sucht einen jungen Mann, welcher dem auf dem Phantombild ähnlich sieht. Er steht im Verdacht, am 20. November 2020, gegen 0:20 Uhr, in der S-Bahn zwischen Karow und Bernau eine Frau durch eine exhibitionistische Handlung belästigt zu haben.

Polizei sucht nach Hinweisen