Autofahrer müssen sich zwischen Ahrensfelde und Berlin-Marzahn auf weitere Behinderungen und Umleitungen durch Bauarbeiten einstellen. Das teilten die Gemeinde Ahrensfelde und der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag mit.

Denn ab 26. September sollen die letzten 300 Meter vor der Berliner Landesgrenze in Angriff genommen werden. Autofahrer müssen dann erneut für rund drei Wochen die Umleitung über Mehrow und Hönow fahren.

Bauarbeiten beginnen auch auf der Landsberger Chaussee

Gleichzeitig wird in Eiche mit der Sanierung der Landsberger Chaussee in Richtung Berlin begonnen. Dort wird die Fahrbahn zwischen der Stendaler und Zossener Straße vorbei am Kaufpark Eiche erneuert. Dafür werden die zwei nördlichen Fahrspuren gesperrt. Pendler und Ausflügler müssen sich dann die zweispurige Gegenfahrbahn mit Kraftfahrern teilen, die auf dem Weg in Richtung Autobahn sind.

Insgesamt sind rund fünf Wochen für die Bauarbeiten vorgesehen. „Wir wollen Anfang November fertig sein“, sagte der Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen, Steffen Streu, am Donnerstag der MOZ. Die Straßenmeisterei Biesenthal terminierte den Abschluss der Bauarbeiten auf den 11. November.

Das müssen Kunden im Kaufpark Eiche beachten

Betroffen von den Einschränkungen werden auch Kunden des Kaufparks Eiche sein. Die beiden großen Zufahrten werden abwechselnd gesperrt. „Wir bitten, die Hinweistafeln entsprechen zu beachten“, sagte der Leiter der Straßenmeisterei, Marek Breternitz am Donnerstag.