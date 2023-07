Autofahrer in Bernau dürfen sich auf eine weitere Straßenbaustelle in der Stadt freuen. Diese wird seit Montag in Ladeburger Chaussee in Bernau eingerichtet, wie die Stadtverwaltung am selben Tag informierte.

Bis Ende September soll die Kreuzung an der Neuen Schulstraße umgestaltet werden. Die Bauarbeiten seien nötig, um die Zufahrten zur Tiefgarage der künftigen Bernau-Arena und zum neuen Parkhaus der Wobau anbinden zu können, heißt es aus dem Rathaus. Dafür werden an der Ecke eine Ampel gebaut und eine neue Spur für Linksabbieger angelegt. Außerdem wird der Fußweg versetzt.

Bushaltestelle wird verlegt

Während der gesamten Baumaßnahme wird die Fahrbahn eingeengt. Die Befahrung bleibt nach Angaben der Stadtverwaltung in beide Fahrtrichtungen durchgängig gewährleistet. Die auf der westlichen Fahrbahnseite vorhandene Bushaltestelle der Barnimer Busgesellschaft wird in dieser Zeit um etwa 50 Meter in nördliche Richtung versetzt und während der Bauzeit als Ersatzhaltestelle ausgewiesen.

In dem Bereich der Baustelle wird ein absolutes Halteverbot gelten und Fußgänger werden gesichert auf der Fahrbahn an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Stadt investiert in den Umbau rund 120.000 Euro.