Autofahrer müssen in der kommenden Woche mit Behinderungen und Umwegen im Stadtzentrum von Bernau rechnen. Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen.

Wie die Stadtverwaltung am Freitag informierte, wird die Ulitzkastraße von Montag, 11. April, bis Donnerstag, 14. April, komplett gesperrt. Anlass: Ein neues Seniorenheim soll ans Abwassernetz angeschlossen werden. Dafür sind Tiefbauarbeiten notwendig.

Für Autofahrer erfolgt die Umleitung über Börnicker Chaussee, Ladestraße und Weißenseer Straße.

Umwege müssen auch die Busse der Barnimer Busgesellschaft (BBG) fahren. Dadurch könne es zu Verspätungen kommen, kündigte die BBG auf ihrer Internetseite an. „Trotz der Umleitung werden alle Haltestellen mit Ausnahme der Haltestelle an der Bahnhofs-Passage in Fahrtrichtung Werneuchen vollumfänglich bedient“, erklärte die Busgesellschaft.