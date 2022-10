Auch, wenn Autofahrer am Dienstag erwartungsgemäß im Stau standen – das befürchtete ganz große Chaos ist am Dienstag nach der Vollsperrung der Börnicker Chaussee in Höhe der Bahnbrücke in Bernau noch ausgeblieben. Bei der Barnimer Busgesellschaft (BBG) bleibt die Nervosität aber dennoch gr...