In einigen Parktaschen an der Brauerstraße in der Bernauer Altstadt müssen Autofahrer schon seit einiger Zeit den Gästen der dortigen Restaurants den Vortritt lassen. Wo einst Fahrzeuge geparkt wurden, wird an Schönwetter-Tagen jetzt Essen serviert. Geht es nach der Bernauer SPD, sollen sich die...