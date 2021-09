Gute und schlechte Nachrichten für Verkehrsteilnehmer in Panketal: Während die die Schönerlinder Straße seit Mittwoch wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben ist, wird die Schönower Straße ab Montag dicht gemacht. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Freitag mit.

Sanierungsarbeiten an Bahnbrücke haben ein Jahr gedauert

Mehr als ein Jahr lang war die Schönerlinder Straße im Bereich der Bahnbrücke vollgesperrt. Grund waren Sanierungsarbeiten durch die Deutsche Bahn. Doch diese sind nun abgeschlossen. Abseits der Fahrbahn werden noch Restarbeiten vorgenommen – insbesondere an den Gehwegen. Aber die Fahrbahn unter der Brücke ist wieder durchgängig befahrbar.

Doch die Straßenverkehrsbehörde hat bereits die nächste Straßensperrung angeordnet, die sich auf den Verkehrsfluss in Zepernick auswirken wird. Betroffen ist die Schönower Straße die ab Montag, 6. September, bis zum 26. September im Bereich der Bahnbrücke am S-Bahnhof Zepernick gesperrt wird. Die Straße war bereits 2019/2020 für die Brückensanierung gesperrt. Die ausführende Baufirma hatte damals allerdings nicht alle Arbeiten an der Straße abgeschlossen beziehungsweise nur provisorisch hergerichtet. Die nun anstehende Sperrung erstreckt sich zeitweise auch bis zum Fußgängerüberweg einschließlich der Ladestraße und den dahinterliegenden P+R Parkplätzen.

Fußgänger gelangen weiterhin zum Bahnhof Zepernick

Fußgänger gelangen weiterhin durch die Brückenunterführung und zum Bahnhof. Wer mit dem Bus kommt, muss je nach Linie eine der neuen Ersatzhaltestellen in der Poststraße, Steinstraße oder Robert-Koch-Straße nutzen.