Die Stadt Werneuchen möchte ihren Geschäftsanteil an der Flugplatz Werneuchen GmbH an die verbleibende Gesellschafterin veräußern. Einen entsprechenden Beschlussentwurf legte Bürgermeister Frank Kulicke in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vor. Danach sollte die Verwaltung b...