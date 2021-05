Wer mit dem Fahrrad von Schmetzdorf nach Schönow oder umgekehrt fahren will, muss – wenn sie oder er keinen großen Umweg in Kauf nehmen will – zwangsläufig über die Helmut-Schmidt-Allee fahren. Das Problem: Nach einem Radweg sucht man hier vergeblich. Nachdem Anwohner sich darüber beschwert...